Polícia Civil cumpre mandados de busca em investigação sobre fraudes milionárias Golpe era feito com cartas contempladas de consórcio 26/02/2025

A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, na última terça-feira (25), em quatro cidades do estado de São Paulo, sendo três da região do Vale do Paraíba.

Chamada de ‘Mata Leão’, a operação investiga uma suposta fraude milionária na venda de cartas contempladas de consórcio.

Os suspeitos anunciavam as cartas como oportunidades para aquisição rápida de veículos e imóveis, oferecendo condições vantajosas para atrair compradores. Porém, após o pagamento, as vítimas não recebiam as cartas prometidas e não conseguiam reaver os valores pagos.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos e as contas bancárias dos investigados foram bloqueadas.