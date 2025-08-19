Polícia combate tráfico e comércio ilegal em Guarujá (SP) A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na identificação de um suspeito SP Record|Do R7 19/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de Guarujá (SP) realizou uma operação no bairro Morrinhos para combater o tráfico de drogas e a venda de produtos falsificados. A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na identificação de um suspeito. A operação contou com o apoio de delegacias de Santos e da prefeitura local, que atuaram em infrações administrativas e furto de energia elétrica, gerando um prejuízo de R$ 600 mil mensais.