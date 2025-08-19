Polícia combate tráfico e comércio ilegal em Guarujá (SP)
A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na identificação de um suspeito
A polícia de Guarujá (SP) realizou uma operação no bairro Morrinhos para combater o tráfico de drogas e a venda de produtos falsificados. A ação resultou na prisão de quatro pessoas e na identificação de um suspeito. A operação contou com o apoio de delegacias de Santos e da prefeitura local, que atuaram em infrações administrativas e furto de energia elétrica, gerando um prejuízo de R$ 600 mil mensais.