Polícia de Cubatão desmantela quadrilha que fraudava combustível em Ribeirão Preto Os criminosos usavam documentos falsos de uma empresa para aplicar golpes em postos SP Record|Do R7 29/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h17 )

A polícia de Cubatão (SP) desmantelou uma quadrilha que fraudava combustível em Ribeirão Preto. Os criminosos usavam documentos falsos de uma empresa da Baixada Santista para aplicar golpes em postos. Após investigações, um homem foi preso ao tentar abastecer 700 litros de diesel. A operação continua para identificar todos os envolvidos.