Polícia descobre floresta de maconha em mansão de luxo no Guarujá (SP) O local, equipado com estufas, sistemas de ventilação e iluminação de alta tecnologia, abastecia o tráfico SP Record|Do R7 06/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h49 )

A polícia encontrou uma sofisticada plantação de maconha em uma mansão no Jardim Virgínia, Guarujá (SP). O local, equipado com estufas, sistemas de ventilação e iluminação de alta tecnologia, abastecia o tráfico de luxo. A operação, rara no Brasil, revelou um esquema detalhado e inovador, com infraestrutura avançada para cultivo e distribuição. A investigação continua para identificar a extensão do mercado atingido.