Polícia investiga acidente que matou uma criança de 5 anos na Rodovia dos Imigrantes Além dela, mais duas crianças se feriram na colisão SP Record|Do R7 12/02/2025 - 14h23 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h23 )

No último dia 9, uma motorista colidiu com um veículo contendo 3 crianças, que estava no acostamento, na altura do km 46 da Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente (SP).

As crianças foram levadas à Santa Casa de Santos: a menina de 5 anos não resistiu e faleceu duas horas depois, enquanto o menino recebeu alta e a outra criança permanece hospitalizada.

Na ocasião, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela também foi levada à unidade de saúde, mas fugiu do local. Imagens das câmeras de monitoramento e laudos periciais serão usados durante a investigação.