Polícia Militar do Guarujá (SP) executa apreensões de armas, drogas e prisões dos suspeitos Operações foram realizadas ao longo desta semana SP Record|Do R7 14/02/2025 - 14h21 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h21 )

O Batalhão de Operações Especiais, no combate ao narcotráfico, realizou operações no Guarujá, no litoral sul de São Paulo.

A primeira delas ocorreu no distrito Vicente de Carvalho, resultando na prisão de um homem que portava drogas, armas e um rádio comunicador. Já a outra operação envolveu um homem e uma mulher que transportavam 3 kg de entorpecentes em uma motocicleta.

Ao serem abordados, confessaram o crime e informaram que o pacote seria despachado pelos Correios.