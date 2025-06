Polícia Militar prende grupo por furto de fios de cobre em Caraguatatuba (SP) Os suspeitos confessaram o crime e levaram os policiais a um local com mais materiais roubados SP Record|Do R7 09/06/2025 - 20h23 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h23 ) twitter

A Polícia Militar prendeu oito pessoas em Caraguatatuba (SP) após interceptar um veículo com quatro ocupantes no bairro Golfinhos, onde foram encontrados dois rolos de fios de cobre no porta-malas. Os suspeitos confessaram o crime e levaram os policiais a um local com mais materiais roubados, incluindo 150 rolos de fio, eletrônicos e um revólver. Seis homens e duas mulheres foram detidos em flagrante.