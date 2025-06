Polícia prende cinco criminosos em operação contra o tráfico em Santos (SP) As investigações continuam para desmantelar outros núcleos criminosos na região SP Record|Do R7 25/06/2025 - 20h24 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h24 ) twitter

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de três criminosos envolvidos com o tráfico de drogas no Morro São Bento, em Santos (SP). Foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack, além de balança de precisão e rádio comunicador. Em outra ação, um casal foi preso com mais de 6 quilos de drogas e munições de uso restrito.