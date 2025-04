Polícia prende criminoso por roubo a residência em São Vicente (SP) A vítima, uma idosa de 70 anos, havia sido trancada em um guarda-roupa SP Record|Do R7 04/04/2025 - 20h43 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h43 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante em São Vicente (SP) após tentativa de roubo a uma residência no bairro do Itararé. Durante a fuga, ele foi contido pelos agentes e encontrado com diversos itens, incluindo uma mala, perfumes, óculos, um cofre de metal, além de dólares, euros e reais. A vítima, uma idosa de 70 anos, foi trancada em um guarda-roupa, mas resgatada sem ferimentos pelos policiais.