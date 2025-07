Porto de Santos volta às atividades após 29 horas de paralisação por conta de forte ressaca do mar Carlos Alberto de Souza Filho, diretor de Relações Institucionais da Praticagem, destacou que fenômenos meteorológicos extremos estão se tornando mais comuns SP Record|Do R7 30/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h28 ) twitter

O Porto de Santos enfrentou uma paralisação de 29 horas devido à ressaca do mar e ventos fortes, a maior desde 2016. Carlos Alberto de Souza Filho, diretor de Relações Institucionais da Praticagem, destacou que fenômenos meteorológicos extremos estão se tornando mais comuns. Equipamentos avançados ajudaram a monitorar as condições e a retomar as operações com segurança, garantindo que os navios pudessem operar sem riscos.