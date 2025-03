Preço do frete está até 40% mais caro em algumas regiões do país Aumento interfere diretamente no custo final dos alimentos para o consumidor SP Record|Do R7 20/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h07 ) twitter

A alta no preço dos alimentos no Brasil está diretamente ligada a problemas logísticos antigos, como o aumento do custo do frete devido ao diesel caro e à falta de caminhões. Com 60% do transporte de grãos feito por caminhões, o aumento de 30 a 40% no frete afeta diretamente o custo final dos alimentos. E a falta de infraestrutura adequada, como armazéns, rodovias e ferrovias, agrava a situação.

A Associação Brasileira dos Produtores de Milho destaca a necessidade de medidas governamentais mais eficazes, como a redução de impostos sobre insumos essenciais, para fortalecer a produção nacional e combater a inflação persistente impulsionada pela desvalorização cambial e aumento dos gastos públicos.