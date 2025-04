Primeira fase das obras do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá (SP) é entregue Com previsão de operação para o próximo ano, o aeroporto promete impulsionar o turismo e a economia local SP Record|Do R7 14/04/2025 - 20h38 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h38 ) twitter

A primeira fase das obras do aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá foi iniciada com a presença de autoridades, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A recuperação da pista de pouso e a construção de sistemas de drenagem e proteção da fauna são destaques. Com previsão de operação para o próximo ano, o aeroporto promete impulsionar o turismo e a economia local.

O investimento total já alcançou R$ 25 milhões, com mais R$ 4 milhões destinados ao terminal de passageiros. Este projeto é visto como um marco estratégico para o desenvolvimento regional, unindo esforços de governos e deputados para transformar a infraestrutura e atrair mais visitantes à região.