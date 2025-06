Profissionais celebram integração da mídia em evento de Santos (SP) A iniciativa destacou a força da integração entre veículos de comunicação SP Record|Do R7 26/06/2025 - 20h46 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h46 ) twitter

Em Santos (SP), profissionais de comunicação e empresários celebraram o Dia do Mídia com um evento promovido pela RECORD Litoral e Vale, Jornal da Orla, Rádio Hot 98 e Go Up Mídia. A iniciativa destacou a força da integração entre veículos de comunicação, com uma competição de boliche e networking. A ação reforçou a importância da união para fortalecer o mercado publicitário regional.