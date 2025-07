Programa BR do Mar: decreto regulamenta a navegação de cabotagem no país A lei também promove a indústria naval e protege a mão de obra nacional SP Record|Do R7 21/07/2025 - 20h20 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h20 ) twitter

O decreto do programa BR do Mar, assinado em 16 de março, visa estimular a cabotagem no Brasil, reduzindo custos logísticos e impactos ambientais. A regulamentação, elaborada pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, busca aumentar a oferta de embarcações, criar novas rotas e gerar empregos. A lei também promove a indústria naval e protege a mão de obra nacional, exigindo que cargos estratégicos sejam ocupados por brasileiros.