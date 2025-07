Projeto Mantas do Brasil está com inscrições abertas para novos voluntários A iniciativa visa a proteção de raias gigantes no ecossistema marinho SP Record|Do R7 18/07/2025 - 20h11 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h11 ) twitter

O Projeto Mantas do Brasil está com inscrições abertas para jovens de 18 a 29 anos interessados em participar de um programa de voluntariado. A iniciativa, que visa a proteção de raias gigantes no ecossistema marinho, oferece um processo formativo híbrido com aulas online e encontros presenciais em Santos. Os participantes terão a oportunidade de conhecer projetos de conservação e realizar visitas técnicas. Inscrições até 20 de julho.