Qual a melhor opção para a saúde, manteiga ou margarina?
A decisão depende da dieta e restrições pessoais, como a intolerância à lactose
No café da manhã, a escolha entre manteiga e margarina gera debate. A manteiga, de origem animal, é mais calórica e contém vitaminas, mas possui gordura saturada. A margarina, de origem vegetal, tem menos calorias, mas contém gordura trans. A decisão depende da dieta e restrições pessoais, como a intolerância à lactose. Ambas podem ser consumidas com moderação, sem riscos significativos à saúde.