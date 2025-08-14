Qual a melhor opção para a saúde, manteiga ou margarina? A decisão depende da dieta e restrições pessoais, como a intolerância à lactose SP Record|Do R7 13/08/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h06 ) twitter

No café da manhã, a escolha entre manteiga e margarina gera debate. A manteiga, de origem animal, é mais calórica e contém vitaminas, mas possui gordura saturada. A margarina, de origem vegetal, tem menos calorias, mas contém gordura trans. A decisão depende da dieta e restrições pessoais, como a intolerância à lactose. Ambas podem ser consumidas com moderação, sem riscos significativos à saúde.