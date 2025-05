Quatro pessoas são presas e drogas apreendidas em operação policial em Cubatão (SP) Familiares dos detidos alegam que as drogas foram pegas por engano SP Record|Do R7 13/05/2025 - 19h40 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h40 ) twitter

Uma operação policial foi deflagrada em Cubatão (SP), onde quatro pessoas foram presas, incluindo uma mulher. A operação, focada no combate ao tráfico de drogas, ainda está em andamento, com policiais da força tática realizando levantamentos e produzindo flagrantes para audiência de custódia. Familiares dos detidos alegam que as drogas foram pegas por engano. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a operação foi programada e ocorrerá em outras cidades.