Queda da passarela em Cubatão (SP) completa uma semana e trabalhos continuam no local Planos para construção de novo acesso na Rodovia Anchieta estão em andamento SP Record|Do R7 21/03/2025 - 11h42 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h42 )

Uma semana após a queda de uma passarela de pedestres na Rodovia Anchieta, em Cubatão (SP), o gerente de tráfego da concessionária Via Appia, Marcelo Belão, detalha os esforços de demolição e os planos para a construção de um novo acesso.

As operações de remoção dos entulhos e de preparação do local estão em andamento, com a expectativa de conclusão em breve. Belão enfatiza a importância do uso seguro das passarelas, destacando a necessidade de estudos técnicos para a nova estrutura.

A conscientização dos pedestres é crucial para evitar riscos ao tráfego e garantir a segurança de todos.