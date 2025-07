Receita Federal apreende 140 kg de cocaína no Porto de Santos com destino à Austrália A apreensão elevou o total anual para 5 toneladas e 265 quilos, superando o recorde de 2024 SP Record|Do R7 25/07/2025 - 20h01 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h01 ) twitter

A Receita Federal apreendeu 140 quilos de cocaína no Porto de Santos, escondida em contêiner de produtos de higiene com destino à Austrália. A apreensão elevou o total anual para 5 toneladas e 265 quilos, superando o recorde de 2024. Esta é a décima apreensão do ano no porto, destacando o aumento significativo no combate ao tráfico de drogas.