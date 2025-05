Receita Federal apreende 664 quilos de cocaína no Porto de Santos A operação contou com a participação de equipes da alfândega e cães farejadores SP Record|Do R7 22/05/2025 - 20h34 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h34 ) twitter

Mais de 600 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos pela Receita Federal. A droga estava escondida em um carregamento de 100 toneladas de resina de hidrocarboneto, com destino ao porto de Antuérpia, na Bélgica. A operação contou com a participação de equipes da alfândega e cães farejadores.