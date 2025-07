RECORD Open de Beach Tennis acontece em São José dos Campos (SP) neste fim de semana O evento, que atraiu 280 inscrições, destaca-se pela diversidade de categorias e pela soma das idades dos participantes SP Record|Do R7 11/07/2025 - 20h28 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h28 ) twitter

O RECORD Open de Beach Tennis começou na Prainha do Vale Sul Shopping, com mais de 200 partidas até domingo. O evento, que atraiu 280 inscrições, destaca-se pela diversidade de categorias e pela soma das idades dos participantes. Com música ao vivo e transmissão no YouTube, o torneio oferece um ambiente animado e seguro, incentivando a prática do esporte que cresceu no pós-pandemia.