Rede de supermercados faz mutirão de emprego em Taubaté (SP) O evento é voltado para pessoas acima de 18 anos SP Record|Do R7 07/08/2025 - 20h35 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h35 )

Em Taubaté (SP), um mutirão de emprego oferece 300 vagas em uma rede de supermercados, abrangendo funções como operador de caixa e repositor. O evento é voltado para pessoas acima de 18 anos, incluindo profissionais com mais de 50 anos. A iniciativa visa preencher postos de trabalho na região do Vale do Paraíba, onde há 1.900 vagas abertas. Os candidatos passam por entrevistas e, se selecionados, recebem treinamento específico.