Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rede de supermercados faz mutirão de emprego em Taubaté (SP)

O evento é voltado para pessoas acima de 18 anos

SP Record|Do R7

Em Taubaté (SP), um mutirão de emprego oferece 300 vagas em uma rede de supermercados, abrangendo funções como operador de caixa e repositor. O evento é voltado para pessoas acima de 18 anos, incluindo profissionais com mais de 50 anos. A iniciativa visa preencher postos de trabalho na região do Vale do Paraíba, onde há 1.900 vagas abertas. Os candidatos passam por entrevistas e, se selecionados, recebem treinamento específico.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.