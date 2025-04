Roubo violento é registrado por câmeras de segurança em Guarujá (SP) Casal passeava com o cachorro e mulher teve a corrente roubada SP Record|Do R7 17/04/2025 - 20h30 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h30 ) twitter

Em um incidente alarmante de violência em Guarujá (SP), um casal que passeava com seu cachorro na Rua Santos, no bairro de Pitangueiras, foi vítima de roubo. As imagens mostram dois criminosos abordando o casal e arrancando a corrente do pescoço da mulher, resultando em sua queda. O homem tentou reagir e perseguir os assaltantes, mas eles conseguiram escapar. A Polícia Militar informou que não há registro oficial dessa ocorrência.