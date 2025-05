Saiba como foi a segunda audiência de instrução e julgamento do caso Igor Peretto A próxima audiência está marcada para 16 de junho SP Record|Do R7 07/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A segunda audiência de instrução e julgamento do caso do assassinato do empresário Igor Peretto ocorreu em Praia Grande (SP). Cunhado, esposa e irmã da vítima são acusados do crime brutal. A audiência foi transferida para o Ministério Público devido à falta de luz no Fórum.

Testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas, enquanto a defesa busca provar a inocência dos réus, alegando falta de premeditação e responsabilidade penal. O Ministério Público sustenta que o crime foi premeditado, envolvendo um triângulo amoroso e interesses financeiros.

A próxima audiência está marcada para 16 de junho.

‌