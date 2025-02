Saiba o que provoca e o que previne falhas de memória

Saiba o que provoca e o que previne falhas de memória Investigar as causas e um tratamento adequado ajudam a diminuir a frequência dos episódios SP Record|Do R7 07/02/2025 - 15h24 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h24 ) twitter

Esquecer as chaves de casa, do carro ou não ter a certeza de que fechou as janelas são questões comuns, mas elas também podem indicar sinais de falha na memória.

Os médicos especialistas afirmam que esse tipo de comportamento está ligado à ansiedade e à falta de atenção. Outros fatores que influenciam são a falta de vitaminas, a idade avançada e a depressão.

Dessa forma, a dica é realizar exames de saúde para descobrir a causa e aplicar a forma mais adequada de tratá-la.