Saiba quem são os tripulantes da lancha que naufragou no litoral de SP
O mau tempo dificulta os trabalhos da Marinha nas buscas pelos outros desaparecidos
Após quase uma semana de buscas depois do naufrágio da lancha Jane, o corpo de Maria Aparecida da Silva, 57 anos, foi identificado. Os trabalhos continuam para encontrar Bruno Silva Dias e seu pai, Francisco Dias. O mau tempo dificulta a ação da Marinha, Força Aérea e bombeiros. A embarcação, que foi localizada em São Sebastião (SP), será periciada em Santos.
Bruno Silva Dias morava no Guarujá (SP) há três anos, era dono de uma clínica veterinária e proprietário da lancha. Bruno é casado e tem um filho de 11 anos. Maria Aparecida da Silva e Francisco Dias eram naturais de Matão (SP) e se mudaram para o litoral paulista há cerca de um ano. Francisco atuava com consertos de equipamentos, como ar-condicionado e micro-ondas, e Maria Aparecida estava em processo de aposentadoria.