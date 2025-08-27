Saiba quem são os tripulantes da lancha que naufragou no litoral de SP O mau tempo dificulta os trabalhos da Marinha nas buscas pelos outros desaparecidos SP Record|Do R7 27/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h22 ) twitter

Após quase uma semana de buscas​ depois do naufrágio da lancha Jane, o corpo de Maria Aparecida da Silva, 57 anos, foi identificado. ​O​s trabalhos continuam para encontrar Bruno Silva Dias e seu pai, Francisco Dias. O mau tempo dificulta ​a ação da Marinha, Força Aérea e bombeiros. A embarcação​, que foi localizada em São Sebastião (SP)​, será periciada em Santos.

Bruno Silva Dias morava no Guarujá (SP) há três anos, era dono de uma clínica veterinária e proprietário da lancha. Bruno é casado e tem um filho de 11 anos. Maria Aparecida da Silva e Francisco Dias eram naturais de Matão (SP) e se mudaram ​p​ara o litoral paulista há cerca de um ano. Francisco atuava com consertos de equipamentos, como ar-condicionado e micro-ondas, e Maria Aparecida estava em processo de aposentadoria.