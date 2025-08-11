Logo R7.com
Santos recebe obras de recuperação e reforço em área que dá acesso ao cais

Com duração de 10 meses, a obra visa melhorar a segurança e dignidade dos usuários da catraia

SP Record|Do R7

A Autoridade Portuária de Santos inicia amanhã obras de recuperação estrutural dos pontilhões do canal do mercado e remodelação da escada de acesso ao cais. Com duração de 10 meses, a obra visa melhorar a segurança e dignidade dos usuários da catraia. Durante esse período, o embarque será alterado para o vestuário das 22h às 5h30. A iniciativa busca preservar a tradição local e aprimorar o serviço.

