Santos recebe obras de recuperação e reforço em área que dá acesso ao cais Com duração de 10 meses, a obra visa melhorar a segurança e dignidade dos usuários da catraia SP Record|Do R7 11/08/2025 - 20h44 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h44 )

A Autoridade Portuária de Santos inicia amanhã obras de recuperação estrutural dos pontilhões do canal do mercado e remodelação da escada de acesso ao cais. Com duração de 10 meses, a obra visa melhorar a segurança e dignidade dos usuários da catraia. Durante esse período, o embarque será alterado para o vestuário das 22h às 5h30. A iniciativa busca preservar a tradição local e aprimorar o serviço.