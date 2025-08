Santos recebe R$115 milhões para reurbanização após incêndio na Vila Gilda O projeto inclui o Parque Palafitas e assistência às famílias SP Record|Do R7 05/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h58 ) twitter

Em reunião com autoridades, foi anunciada a liberação de R$115 milhões para reurbanizar a área afetada pelo incêndio na Vila Gilda, em Santos (SP). O projeto inclui o Parque Palafitas e assistência às famílias. O vice-presidente Alckmin e o ministro Jadder destacaram a importância do apoio federal e estadual, com 214 novas unidades habitacionais previstas. A iniciativa fortalece o Pacto Federativo e a parceria com a prefeitura de Santos.