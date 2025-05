Santos (SP) realiza primeira edição do Happy Centro Evento ocorrerá mensalmente e busca melhorar experiência turística e comercial SP Record|Do R7 16/05/2025 - 20h51 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h51 ) twitter

O Happy Centro foi lançado com o objetivo de ampliar as potencialidades do centro histórico da cidade, reunindo comerciantes locais para debater diretrizes e prioridades. Leonardo de Carvalho, proprietário de um restaurante vegetariano, destaca a importância da parceria com o poder público para melhorar a experiência turística e comercial. O decreto municipal assinado durante o evento visa promover atividades culturais e artísticas, aumentando o fluxo de pessoas na região. O Happy Centro, que ocorrerá mensalmente, busca integrar a população e o prefeito em discussões sobre temas variados, fortalecendo a comunicação e o desenvolvimento local.