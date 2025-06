Santos (SP) tem campanha para arrecadar agasalhos para pets A ação conta com postos de coleta em diversos bairros SP Record|Do R7 06/06/2025 - 19h39 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h39 ) twitter

A CODEVIDA lança campanha de inverno para arrecadar cobertores e mantas para 130 animais em adoção. As doações, que incluem ração e roupinhas, são essenciais para proteger os pets do frio. A ação conta com postos de coleta em diversos bairros. Além de doar, é possível adotar um pet, com todo o processo de adoção documentado e seguro. Acompanhe as feiras de adoção divulgadas nas redes sociais da CODEVIDA.