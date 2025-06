São José dos Campos (SP) confirma segunda morte por dengue Vale do Paraíba tem 10 óbitos e mais 16 mil casos registrados SP Record|Do R7 03/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h55 ) twitter

São José dos Campos (SP) confirmou a segunda morte por dengue. A cidade tem 4.338 casos confirmados e 12 mortes em investigação. O índice de densidade larvária melhorou de 2.2 em janeiro para 0.2 em maio. No Vale do Paraíba, são mais de 16.000 casos e 10 mortes. Na Baixada Santista, 7 mortes foram confirmadas. A população deve colaborar no combate ao mosquito transmissor.