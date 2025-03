Semana Mundial da Água: lixo ainda é um dos maiores problemas para preservação Ecobarreira foi instalada no Rio Paraíba do Sul para reter resíduos SP Record|Do R7 28/03/2025 - 13h53 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h53 ) twitter

Durante a Semana Mundial da Água em São José dos Campos (SP), ações focadas na preservação dos recursos naturais são destaque. Especialistas apontam o lixo nos rios e mares como um dos maiores desafios para a conservação da água.

Uma ecobarreira foi instalada no Rio Paraíba do Sul para reter resíduos plásticos, promovendo a economia circular e a reciclagem. O projeto, realizado em parceria com o Instituto Lixo 0, visa a gestão correta dos resíduos e a conscientização ambiental.

A instalação da ecobarreira, que contou com a participação da Defesa Civil, marca o início de uma série de atividades voltadas para a sustentabilidade e a limpeza das águas.