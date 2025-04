Semana Santa: ponto do pescado em Jacareí (SP) facilita acesso aos peixes Saiba dicas para escolher produtos de qualidade SP Record|Do R7 16/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a alta demanda por peixes durante a Páscoa, Jacareí (SP) implementou o Ponto do Pescado em três bairros para facilitar o acesso a produtos frescos e de qualidade. Descubra na reportagem dicas essenciais para escolher o peixe ideal, com destaque para a importância de observar a cor, brilho, firmeza da pele, olhos e guelras do pescado.

Além disso, é crucial verificar as práticas de higiene dos locais de venda. O pescado deve ser armazenado a temperaturas entre 2 e 3 graus Celsius, coberto com gelo, para garantir frescor. A cidade do litoral paulista espera superar as vendas do ano anterior, com consumidores buscando manter a tradição de consumir peixe durante o feriado.