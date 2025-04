Setor varejista está otimista com as vendas na Páscoa mesmo com alta nos preços Ovos de chocolate aumentaram os valores por conta do cacau; já bacalhau e azeite permanecem com preços estáveis SP Record|Do R7 02/04/2025 - 20h52 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h52 ) twitter

Com a chegada da Páscoa, os preços dos ovos de chocolate subiram significativamente devido ao aumento do cacau, mas o setor varejista permanece otimista. Consumidores são aconselhados a pesquisar preços, já que as variações entre supermercados podem chegar a 50%.

Apesar do aumento no chocolate, outros itens tradicionais como bacalhau e azeite apresentam preços mais estáveis, com o bacalhau subindo apenas 0,49% e o azeite desacelerando. Produtos como cebola e batata tiveram quedas significativas, enquanto pescados como tilápia reduziram em 10,87%.

O varejo espera um aumento de 4,2% nas vendas em relação ao ano passado, com destaque para a Região Metropolitana do Vale e Litoral Norte, onde as vendas devem crescer 12%.