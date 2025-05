Simulado de combate a incêndios é realizado em São Vicente (SP) pelo Corpo de Bombeiros A ação envolveu 49 pessoas e contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU e Guarda Municipal SP Record|Do R7 13/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h24 ) twitter

O Corpo de Bombeiros realizou um simulado em São Vicente (SP) para combater incêndios em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de orientar e preparar a população para emergências. A ação envolveu 49 pessoas e contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU e Guarda Municipal. O treinamento visou padronizar ações para reduzir o tempo de resposta e minimizar danos ao patrimônio e à integridade física das pessoas. Além de garantir eficiência no combate a incêndios, a ação também mostrou o impacto no trânsito e a necessidade de preparar moradores e motoristas para emergências. Um protocolo de atendimento está sendo criado para melhorar a resposta conjunta das forças auxiliares.