Suspeito de duplo homicídio é preso em Praia Grande (SP) A operação da Polícia Civil de Piracicaba cumpriu mandados em dois endereços no bairro Maracanã SP Record|Do R7 17/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h38 )

Um homem foi preso em Praia Grande (SP), suspeito de participar do assassinato de um casal de empresários em São Pedro, interior de São Paulo. A operação da Polícia Civil de Piracicaba cumpriu mandados em dois endereços no bairro Maracanã. Dois advogados, considerados mandantes do crime, foram presos em São Carlos. Eles teriam se apropriado de R$ 12 milhões em imóveis e R$ 3 milhões em taxas processuais.