Suspeito de homicídio e tráfico no Ceará é preso em São José dos Campos (SP)

Um homem condenado por tráfico de drogas e considerado de alta periculosidade foi preso em São José dos Campos (SP). A Polícia Civil do Ceará, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, localizou o suspeito, que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Juazeiro do Norte. Além do tráfico, ele é suspeito de envolvimento em homicídios e roubos. O homem será levado ao Ceará para cumprir sua pena.