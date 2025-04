Suspeito de matar recepcionista em Pindamonhangaba (SP) é preso em Minas Gerais Márcia foi vista pela última vez em 17 de março, e seu corpo foi encontrado dois dias depois em Guaratinguetá (SP) SP Record|Do R7 22/04/2025 - 16h18 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu um suspeito relacionado ao assassinato de Márcia Regina Conceição, uma recepcionista de 50 anos de Pindamonhangaba (SP). Márcia foi vista pela última vez em 17 de março, e seu corpo foi encontrado dois dias depois, em Guaratinguetá, com sinais de violência.

O suspeito foi capturado em Virgínia, Minas Gerais, após investigações da Delegacia de Guaratinguetá com apoio da Polícia Civil mineira. A polícia ainda investiga as circunstâncias e motivações do crime, incluindo a análise de registros telefônicos da vítima. A faculdade onde Márcia trabalhava lamentou sua morte, e amigos e colegas expressaram solidariedade.