Suspeito é preso em flagrante em Praia Grande (SP) com droga em carro Entorpecentes estavam escondidos no painel do veículo SP Record|Do R7 09/04/2025 - 19h48 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h48 )

Em Praia Grande (SP), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após ser abordado na Avenida Ministro Marcos Freire. A polícia encontrou uma grande quantidade de entorpecentes escondida no painel do veículo, utilizado como ‘carro cofre’ para transporte de drogas.

A operação contou com o apoio do canil do 3º Batalhão de Ações de Polícia (Baep), que facilitou a detecção dos entorpecentes. Foram apreendidos doze mil e quinhentos pacotes de cocaína, avaliados em cerca de cento e vinte e cinco mil reais. A ação, resultado de denúncias e monitoramento, enfraquece o crime organizado e destaca o trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas.