Telhado de imóvel desaba e deixa feridos em Santos (SP) Local foi interditado pela Defesa Civil SP Record|Do R7 25/02/2025 - 14h39 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h39 )

O telhado de um imóvel desabou e assustou moradores de Santos (SP). No total, 12 pessoas ficaram feridas e o local foi interditado pela Defesa Civil do município.

A casa, que fica no bairro do Paquetá, centro de Santos, é uma moradia coletiva, conhecida como cortiço. A situação do imóvel, segundo moradores, já era precária.

Como medida emergencial, os moradores foram encaminhados para a residência de parentes ou abrigos da prefeitura.