Temporada de avistamento de baleias em Ilhabela (SP) aquece turismo A atividade não só atrai turistas, mas também contribui para o monitoramento das espécies SP Record|Do R7 12/06/2025 - 20h03 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h03 )

O avistamento de baleias em Ilhabela (SP) tem aquecido o turismo no Litoral Norte, especialmente durante o outono e inverno. A temporada, que começou mais cedo este ano, já registra recordes com 206 baleias avistadas. A atividade não só atrai turistas, mas também contribui para o monitoramento das espécies. A observação responsável é incentivada, com fiscalização para garantir a segurança dos animais e visitantes.