Temporal com vento forte derruba árvores e destrói cobertura de avenida em Taubaté (SP) Ventos na região atingiram 77km/h SP Record|Do R7 12/03/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um temporal com ventos fortes causou estragos significativos em Taubaté (SP), resultando na queda de árvores e na destruição da cobertura da Avenida do Povo. A estrutura da avenida, já danificada em anos anteriores, foi novamente afetada. A prefeitura anunciou uma inspeção para determinar as ações de manutenção necessárias.

Além disso, cerca de 25 árvores caíram em diversos pontos da cidade, incluindo a movimentada Avenida Independência, causando interdições e danos.

A Defesa Civil informou que os ventos atingiram 77 km/h, acionando o plano de contingência para lidar com as ocorrências.