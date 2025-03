Temporal deixa cidades sem energia elétrica no Vale do Paraíba Concessionária trabalha nas ocorrências SP Record|Do R7 20/03/2025 - 11h50 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h50 ) twitter

A concessionária EDP enfrenta desafios significativos para restabelecer o fornecimento de energia no Vale do Paraíba, após uma tempestade com ventos superiores a 100 km/h. Quatro torres de subtransmissão foram derrubadas, afetando cidades como Guaratinguetá e Aparecida.

Roberto Miranda, gestor da EDP, detalha os esforços intensivos para reparar os danos, destacando o difícil acesso às áreas afetadas e a mobilização de equipes extras.

A segurança dos clientes é prioridade, com recomendações para evitar proximidade com redes elétricas danificadas. Até o momento, 94% do fornecimento foi restabelecido, enquanto a reconstrução das torres continua.