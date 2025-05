Termina hoje (19) o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor Regularização pode ser feita online pelo site do TSE ou em qualquer cartório eleitoral SP Record|Do R7 19/05/2025 - 20h43 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h43 ) twitter

Hoje (19) é o último dia para regularizar o título de eleitor para aqueles que não votaram ou justificaram nos últimos três turnos consecutivos. Mais de 300 mil pessoas ainda estão pendentes no estado. O serviço é gratuito, mas é necessário pagar uma multa de R$ 3,50 por turno não votado. Michele Veiga, chefe do cartório da zona 118 em Santos, explica que a regularização pode ser feita online pelo site do TSE ou em qualquer cartório eleitoral. Eleitores que não regularizarem até 19 de maio terão o título cancelado, podendo resolver a situação após 3 de junho.