Torcida organizada do São José ataca ônibus do Santo André após jogo O incidente ocorreu quando a delegação deixava São José dos Campos (SP) SP Record|Do R7 04/08/2025 - 21h24 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h24 )

Após a partida pela Copa Paulista, o ônibus do Santo André foi atacado por torcedores do São José com pedradas e rojões. O incidente ocorreu quando a delegação deixava São José dos Campos (SP). Apesar do susto, ninguém se feriu. O Santo André condenou a ação violenta da torcida organizada rival. No campo, o São José venceu por 3 a 0.