Trabalhadores morrem soterrados em obra da Sabesp

Dois trabalhadores morreram soterrados em uma obra da Sabesp na Praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP).

Os operários, que eram de uma empresa terceirizada, realizavam uma escavação para a instalação de uma tubulação quando a estrutura cedeu. As equipes de resgate localizaram os corpos, mas as mortes foram confirmadas no local. As vítimas tinham 24 e 40 anos.

A Sabesp iniciou uma investigação sobre o incidente e destacou a prioridade na segurança dos trabalhadores. A empresa lamentou as mortes e está apoiando as famílias.