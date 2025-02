Transplantes de medula deixam de ser realizados por cadastro desatualizado Apenas 30% das pessoas são encontradas no REDOME SP Record|Do R7 14/02/2025 - 14h31 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h31 ) twitter

Todos os anos, pessoas são identificadas como possíveis doadoras de medula óssea. Além disso, o Brasil possui o terceiro maior banco de doadores de medula do mundo. No entanto, devido à falta de atualização de cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), apenas 30% delas são localizadas.

Para se tornar um doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde. O cadastro é feito em um Hemocentro, onde o sangue é coletado.