Transporte escolar de São Sebastião (SP) é normalizado após incêndio em 17 ônibus Quase 900 estudantes ficaram sem condução SP Record|Do R7 20/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O transporte escolar da rede municipal de São Sebastião (SP) foi normalizado após um incêndio atingir 17 ônibus na garagem de uma empresa em Caraguatatuba. Quase 900 estudantes ficaram sem condução, afetando escolas nos bairros Jaraguá, Enseada e Canto do Mar. O prefeito anunciou a incorporação emergencial de 15 novos ônibus para garantir o transporte dos alunos. As causas do incêndio estão sob investigação.