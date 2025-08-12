Treinamento simula deslizamento de terra em Praia Grande (SP) e mobiliza órgãos públicos A ação, parte do plano de contingência, visou preparar a população para emergências SP Record|Do R7 12/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h17 ) twitter

Em Praia Grande (SP), um treinamento simulou um deslizamento de terra, envolvendo moradores e órgãos públicos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A ação, parte do plano de contingência, visou preparar a população para emergências, melhorando a coordenação e tempo de resposta. O exercício foi considerado um sucesso, destacando a importância da integração entre equipes e comunidade.