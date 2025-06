Três homens são presos e um menor é apreendido por tráfico em Santos (SP) Durante patrulhamento, policiais militares foram alvejados e revidaram SP Record|Do R7 09/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h17 ) twitter

Um tiroteio no bairro do Rádio Clube em Santos (SP) levou à prisão de três homens e à apreensão de um adolescente. Durante patrulhamento, policiais militares foram alvejados e revidaram, o confronto terminou com um suspeito ferido e levado ao Hospital Vicentino. Foram apreendidas drogas e uma arma. Os envolvidos foram encaminhados à justiça, e o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio.